Coronavirus: positivi al Covid due figli di Berlusconi Luigi e Barbara

Due figli di Silvio Berlusconi, Luigi e Barbara, sono risultati positivi al tampone per il coronavirus, secondo quanto apprende l’ANSA. Barbara ha avvertito sintomi che sono durati un paio di giorni.

Risultato positivo al Covid-19 dopo un controllo stamane al San Raffaele di Milano, Silvio Berlusconi, asintomatico, trascorrerà il periodo di isolamento previsto ad Arcore. A quanto apprende l’Adnkronos da fonti sanitarie tutti coloro che sono venuti a contatto con il Cav, dai familiari alla nuova segretaria fino ai più stretti collaboratori del suo entourage (a cominciare da quelli che sono presenza fissa a Villa San Martino) sarebbero stati sottoposti anche loro a tampone, come previsto dalle prescrizioni sanitarie legate all’emergenza Coronavirus. Chi lo ha sentito in queste racconta di aver trovato il leader azzurro di buon umore e combattivo come sempre. ‘‘Niente lo ferma, nemmeno il Covid”, assicura un parlamentare di Fi di lungo corso.