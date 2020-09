Coronavirus e calcio: tamponi per i giocatori del Torino, allenamenti sospesi 

Tutti chiusi in albergo, almeno fino a nuovo ordine: in casa Torino è scattato l’allarme Coronavirus. Dopo la positività di un membro dello staff granata, Belotti e compagni si sono subito sottoposti a un nuovo giro di tamponi per scongiurare il rischio di altri casi. Così, la seduta mattutina di allenamenti è stata annullata e si attendono gli esiti degli esami per capire come agire oggi pomeriggio. Dopo la positività del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, anche il presidente Urbano Cairo si è sottoposto al tampone.