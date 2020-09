Coronavirus e scuola, Conte conferma: “Riapre regolarmente il 14 Settembre”

“La scuola riapre regolarmente il 14 settembre“. Lo afferma il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Sulla scuola noi stiamo facendo quello che non si è mai fatto in tanti anni: penso al piano di assunzioni dei docenti veramente organico e sistematico per arrivare a immettere in ruolo 160mila nuovi docenti e poi a tempo determinato altri 70mila docenti”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi.

“Noi vogliamo usare queste cospicue misure per proiettare la scuola nel futuro. Questo deve essere un nuovo inizio e vogliamo trasformare questa crisi in opportunità per la scuola”. E per gli insegnati “categoria preziosa e troppo spesso trascurata”. Inoltre, “possiamo investire in prospettiva” grazie al Recovery Fund, ha detto Conte, ricordando la riunione di questa mattina del comitato interminsteriale. “Vogliamo una scuola rinnovata, più moderna e inclusiva. Per ottenerlo non è sufficiente solo investire in nuove risorse ma occorre il lavoro di tutti”.