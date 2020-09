Coronavirus e sport: da domani gli stadi di Serie A aperti per mille persone

Stadi aperti per tutte le partite di Serie A da domani, per un massimo di ingressi di mille persone sugli spalti: è quanto sarebbe stato deciso durante un incontro organizzato oggi pomeriggio dal Ministro Boccia, in cui erano presenti anche i Ministri Speranza e Spadafora.

Verrà in seguito stabilita una percentuale di ingresso che tenga conto della capienza degli impianti per ogni disciplina sportiva.