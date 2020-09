Coronavirus: Emirates ha rimborsato per oltre 1,4 mld dollari i suoi clienti

Roma, 7 set. (Adnkronos) – Emirates ha rimborsato ai suoi clienti da marzo oltre 1,4 miliardi di dollari in seguito alla cancellazioni di voli a causa dell’emergenza Covid-19. Lo rende noto la compagnia area.

“Comprendiamo che dal punto di vista dei nostri clienti, ogni richiesta di rimborso in sospeso è una di troppo. Ci impegniamo a onorare i rimborsi e stiamo facendo del nostro meglio per eliminare l’enorme e senza precedenti arretrato causato dalla pandemia”, commenta Sir Tim Clark, presidente di Emirates Airlines.

“La maggior parte dei casi è semplice e verrà elaborata rapidamente. Ma ci sono casi che impiegheranno un po’ più di tempo per essere esaminati e completati manualmente dai nostri team. Siamo grati ai nostri clienti per la loro pazienza e comprensione”, conclude.