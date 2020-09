Coronavirus, Emirati autorizzano vaccino per operatori sanitari: può essere somministrato in “casi di emergenza”

Dopo sperimentazioni cliniche di successo, il governo degli Emirati Arabi Uniti ha approvato l’uso di un vaccino contro il Covid-19 per gli operatori sanitari in prima linea nella lotta contro la pandemia nel Paese. Il ministro della Salute emiratino ha detto che il vaccino potrebbe essere utilizzato in “casi di emergenza” che coinvolgono il personale sanitario del Paese. La decisione, secondo quanto si legge sulla BBC, è arrivata dopo che i test compiuti durante la fase tre non hanno mostrato effetti collaterali negativi, mentre il vaccino è stato in grado di creare anticorpi.

Il governo emiratino, inoltre, ha fatto sapere che 31.000 volontari, in rappresentanza di 125 nazionalità, hanno partecipato agli studi clinici. Il vaccino è stato sviluppato da Sinopharm CNG, che ha sede in Cina e che ha condotto la sperimentazione clinica di fase tre insieme al governo di Abu Dhabi e alla società di intelligenza artificiale con sede negli Emirati Arabi Uniti, G42 Healthcare.