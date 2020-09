Coronavirus, l’Europa è fuori dall’emergenza: solo in Romania e Moldavia la situazione è peggiorata, oggi l’Italia è tra i Paesi più sicuri [DATI]

L’emergenza Coronavirus è alle spalle in tutti i Paesi europei. Lo dimostrano i dati ufficiali, rielaborati da Massimiliano Gaudio nelle tabelle che pubblichiamo a corredo dell’articolo. Dai dati emerge chiaramente come a Marzo e Aprile tutto il Vecchio Continente fosse in piena emergenza. Oggi soltanto Romania e Moldavia hanno numeri peggiori rispetto a quelli della scorsa primavera, ma in tutti gli altri Paesi la situazione è migliorata e in modo particolare l’Italia, dopo Germania e Austria e insieme a Irlanda e Svizzera, ha le performance migliori di tutto il Continente.

Ad Agosto, infatti, in Italia ci sono stati soltanto 3 morti per ogni milione di abitanti, proprio come in Svizzera e Irlanda. Soltanto Germania e Austria hanno fatto poco meglio (2 morti ogni milione di abitanti). In Romania, invece, sono morte 67 persone ogni milione di abitanti, e in Moldavia 54.

I numeri peggiori risalgono al mese di aprile, quando in Belgio morivano 570 persone ogni milione di abitanti, nel Regno Unito 356 persone ogni miilone di abitanti, in Spagna 344 persone ogni milione di abitanti, in Francia 319 e in Italia 258. Ma da Maggio in poi la situazione è cambiata, mese per mese, seguendo un evidente andamento stagionale. Il numero dei morti è crollato durante l’estate in tutta l’Europa, eccezion fatta appunto per Romania e Moldavia.

Complessivamente, i Paesi con la più alta mortalità rimangono Belgio (853 morti per milione di abitanti), Regno Unito (612), Spagna (623) e Italia (587).

La Svezia, che non ha adottato il lockdown, non ha mai avuto numeri drammatici come quelli degli altri Paesi più colpiti e in ogni caso ha visto crollare i casi e i morti durante l’estate.

Complessivamente, in Europa ad aprile sono morte 152 persone ogni milione di abitanti. A maggio il numero dei morti per milione di abitanti è sceso a 55, a giugno a 21, a luglio a 14 e ad agosto a 13.