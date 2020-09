Coronavirus, Fauci: “Con la nuova stagione il rischio aumenta, ottimista sul vaccino entro fine anno”

“L’Italia sta tentando di riaprire e far ripartire l’economia ma attenzione, bisogna seguire tutte le regole che i sanitari consigliano“. Lo ha detto l’immunologo statunitense Anthony Fauci partecipando in collegamento dagli Stati Uniti a ‘Che tempo che fa’ su RaiTre. Seconda ondata in Europa? “Credo che ci sia sempre questo pericolo di una seconda ondata di infezioni anche in quei paesi che hanno gestito bene la diffusione del virus, l’autunno e l’inverno porteranno a espletare attivita’ all’interno, dunque la propagazione del virus sara’ piu’ facile – ha aggiunto Fauci -. Bisogna stare molto molto attenti“.

“Non è possibile sapere con precisione quando arriverà il vaccino, dipenderà da tutti quei vaccini che sono sotto esame, e dovremo verificare l’efficacia. Negli Usa ci sono sei vaccini allo studio, quattro di questi sono già alla fase 3: visto il grandissimo numero di persone che sono sottoposte ai test negli Usa, credo di poter essere ottimista e dire che entro la fine dell’anno potrebbe esserci già un vaccino valido, e all’inizio del 2021 potrebbe essere a disposizione degli Usa e degli altri Paesi del mondo. Ma fino allora non dovremo mai smettere di essere preoccupati e di usare tutte le precauzioni. Dobbiamo far sì che i Paesi ricchi aiutino i Paesi meno fortunati ad avere accesso al vaccino, perché questo vaccino per il Coronavirus dovrà essere accessibile a tutti“, ha concluso Fauci.