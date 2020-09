Coronavirus: Fico, ‘in emergenza serve più democrazia, Parlamenti fari per cittadini’ (2)

(Adnkronos) – “Come Paesi del G7 -ha aggiunto Fico- dobbiamo difendere fino in fondo le nostre democrazie e i nostri valori. Questa è la comunità cui sentiamo di appartenere. Ci si può dividere sulle politiche, su alcune questioni, ma non è quello il problema. Non ci si deve mai dividere sui valori fondanti delle nostre democrazie: la solidarietà, i diritti civili, i diritti della persona, i diritti umani, lo Stato di diritto, la possibilità di poter vivere in prosperità rispettando sempre l’altro. Questo non lo dobbiamo mai abbandonare, durante questa pandemia abbiamo l’opportunità di ricordarcelo e svilupparlo fino in fondo, insieme”.