Coronavirus Francia: +7.017 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Per la seconda volta dopo venerdì della scorsa settimana, i nuovi positivi al Coronavirus in 24 ore superano in Francia quota 7.000 (7.017) ma i tamponi hanno superato per la prima volta quota 1 milione in una settimana, come promesso dal governo (1.004.859). Stabile il tasso di positività, al 4,3%. In lieve aumento i pazienti ricoverati, che sono oggi 4.632 (+28) e quelli piu’ gravi in rianimazione, che sono 446 (+22). Si contano altre 25 vittime nelle ultime 24 ore, per un totale di decessi di 30.686 dall’inizio della pandemia.

Il tasso di positività al test (percentuale del numero di persone risultate positive rispetto al numero totale di persone sottoposte a esame) è identico al giorno precedente, al 4,3 per cento. Nelle ultime 24 ore, altri 25 pazienti sono morti in Francia, portando il totale dei decessi a 30.686 dall’inizio dell’epidemia.

Tra questi decessi, 20.172 sono stati registrati negli ospedali e 10.514 (dati del 31 agosto, ultimo dato noto) in istituti sociali e medico-sociali, comprese le case di cura. Il numero di focolai di contagio (o “cluster”) sotto inchiesta è di 384, escluse le case di cura, secondo SpF. Continua ad aumentare il numero di pazienti Covid-19 ricoverati in terapia intensiva, con 22 persone in più che portano il totale a 446. La Direzione Generale della Salute (Dgs), da parte sua, segnala che negli ultimi sette giorni sono stati effettuati più di un milione di test (1.004.859), obiettivo fissato dal governo. Sottolinea che “l’avanzare del virus continua su tutto il territorio“, con “19 dipartimenti metropolitani e due Oltremare interessati da una circolazione attiva del virus, a cui si aggiungono Guyana e Martinica, ancora in stato emergenza sanitaria”.