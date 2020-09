Coronavirus, la Francia supera di nuovo soglia 7000 contagi giornalieri: aumento significativo dei pazienti in rianimazione

In Francia e’ di nuovo stata superata la soglia dei 7000 nuovi contagi da Coronavirus in un giorno. Lo riferiscono le autorita’ sanitarie francesi, sottolineando che sono in aumento “significativo” anche i pazienti in rianimazione. Nella fattispecie, sono 7157 i casi positivi confermati nelle ultime 24 ore, contro i 7017 del giorno procedente. Altre 18 persone sono state ricoverate in terapia intensiva, portando il numero complessivo a 464. I decessi sono 21, il totale delle vittime causate dalla pandemia in Francia e’ di 30.706.