Coronavirus Francia, mascherine all’aperto: il Tar di Strasburgo boccia il decreto

Bocciato dal Tar di Strasburgo il decreto del prefetto del Basso Reno che ha imposto a Strasburgo e altri 12 Comuni del dipartimento l’uso obbligatorio della mascherina anche all’aperto.

Secondo il Tar tale provvedimento va “rimodulato” e differenziato in quanto indossare le mascherine in ogni luogo e circostanza rappresenta “una grave violazione della libertà personale e di circolazione”.

Il tribunale ha dato tempo alla prefetta, Josiane Chevalier, fino al 7 settembre per riscrivere il provvedimento, sottolineando che dovrà escludere i Comuni e le fasce orarie che non sono caratterizzate “da una forte densità di popolazione” o da “circostanze locali suscettibili di favorire la diffusione” del coronavirus. Qualora non si provveda alla rettifica, tale provvedimento “verrà automaticamente sospeso”.