Coronavirus Germania: “Il vaccino sarà disponibile per molti a metà del 2021”

Il vaccino Anticovid in Germania potrà essere disponibile per molte persone soltanto a metà dell’anno prossimo. Lo ha detto la ministra dell’Istruzione e della Ricerca Anja Karliczek a Berlino, in conferenza stampa con il ministro della Salute Jen Spahn, sottolineando l’aspetto centrale della “sicurezza” del farmaco. La ricerca in Germania “fa progressi veloci” e il governo è “fiducioso“, “ma dobbiamo ancora dire che non siamo ancora dove vogliamo. E non sappiamo cosa può succedere nelle prossime settimane”, ha spiegato.