Coronavirus, Guerra (OMS): in Italia “non c’è rischio di lockdown totale. La mascherina all’aperto? Non serve”

In Italia l’epidemia di Coronavirus “non sta sfuggendo di mano“, anzi “è sotto controllo: non ci sono state esplosioni di casi, è una lenta risalita di persone positive che non porta per il momento a intasamenti in ospedale. Non credo proprio ci sia il rischio di chiusure totali“: lo ha spiegato, in un’intervista al Corriere della Sera, Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’OMS e membro del Comitato tecnico scientifico (CTS).

Secondo Guerra è fondamentale “individuare subito i focolai per evitare che raggiungano dimensioni tali da dover ricorrere a lockdown, però gli italiani dovrebbero dare un’altra prova di collaborazione: scaricare l’app Immuni, la migliore in Europa, la più garantista per la privacy“.

Riguardo all’uso della mascherina, secondo Guerra “tecnicamente all’aperto non servirebbe, a meno di non trovarsi in luoghi confinati e affollati. La variabile però sono i comportamenti individuali, e non mi sento di criticare un amministratore che, conoscendo i propri concittadini, sa come proteggerli. La mascherina ha anche un valore simbolico di allerta“.