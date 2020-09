Coronavirus: Ibrahimovic positivo, subito in quarantena a casa

Il Milan ha comunicato che l’attaccante svedese “Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodø/Glimt”, spiega il club rossonero in una nota. “Informate le autorità sanitarie competenti, il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi”, conclude il Milan.

“Ieri ero risultato negativo al test per il coronavirus, oggi positivo. Non ho sintomi. Il Covid ha avuto il coraggio di sfidarmi: cattiva idea“, ha scritto Ibrahimovic commentando la notizia della sua positivita’ al coronavirus. Secondo quanto apprende l’Ansa, al momento e’ completamente asintomatico. Lo svedese come previsto in questi casi dovra’ osservare un periodo di quarantena di 14 giorni e potra’ avere il via libera dall’Ats dopo due tamponi negativi consecutivi. Poi, per riprendere l’attivita’ agonistica, dovra’ sottoporsi a una serie di esami previsti dal protocollo.

Zlatan Ibrahimovic è il secondo giocatore del Milan risultato positivo al coronavirus tra ieri e oggi, dopo il difensore Leo Duarte. Ibrahimovic e Duarte dovranno osservare la quarantena e non potranno scendere in campo questa sera a San Siro per i preliminari di Europa League contro i norvegesi del Bodo-Glimt.