Coronavirus, il ministro Azzolina alle scuole: “Trovare soluzioni per le mense”

“Nei Protocolli di sicurezza, così come nel Piano per la ripartenza e nella ripartizione dell’organico massima priorità è stata assicurata alle esigenze delle alunne e degli alunni più piccoli, quelli dell’infanzia e della primaria, che più hanno sofferto il periodo della chiusura delle aule”.

Lo ha detto in Senato la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina la quale ha precisato che “La refezione scolastica, la ricreazione e tutti i momenti di pausa dall’attività didattica, sono momenti assolutamente importanti per lo sviluppo del ruolo sociale, di valorizzazione e di crescita di ogni alunno. Alle scuole è stata per questo raccomandata la massima cura nel cercare e trovare apposite soluzioni, le più percorribili, al fine di non sacrificare lo svolgimento di momenti di aggregazioni così importanti nella crescita individuale”. “La stessa importanza, anche se con funzioni ed incidenze diverse sulla personalità in formazione e sul percorso di crescita soggettivo, deve essere riservata alle attività dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)”, ha concluso.