Coronavirus: il paziente 1 di Lucca muore dopo sette mesi dal contagio, aveva 61 anni

Dopo circa sette mesi dall’individuazione della positività al Coronavirus è morto oggi il ‘paziente 1’ di Lucca, Marco Bonini, al quale il Covid venne diagnosticato l’1 marzo e che dal 5 marzo è stato ricoverato in ospedale affrontando un calvario di cure e interventi da cui non si è più ripreso. Per motivi di lavoro faceva frequenti trasferte nel Nord Italia, dove si era contagiato. Abitava a Lammari, frazione di Capannori, come ricordano stamani i giornali locali dopo aver appreso del decesso dal sindaco Luca Menesini che lo ha reso noto su Facebook: “Ci ha lasciati Marco, contagiato dal Coronavirus il 1 marzo scorso, e che da marzo ad oggi ha lottato per superare prima il Covid-19 e poi le conseguenze che il Covid-19 aveva lasciato sul suo fisico. Dopo sei mesi di lotta, ha smesso di lottare“. Era stato in terapia intensiva fino al 24 aprile, poi si era negativizzato, ma i segni della degenza per Covid hanno lasciato il segno, a partire dalle conseguenze di una tracheotomia ed altre complicazioni. Il 61enne è morto all’ospedale Cisanello di Pisa dopo un altro intervento legato a una delle conseguenze del ricovero per Coronavirus. E’ uno dei tre morti per Coronavirus delle ultime 24 ore in Toscana, gli altri sono nelle province di Firenze e Pisa.