Coronavirus: il Premier francese negativo al test

Il primo ministro francese Jean Castex, è risultato negativo al test del Coronavirus cui si è sottoposto dopo essere stato in contatto sabato con il direttore del Tour de France, Christian Prudhomme, risultato positivo al Coronavirus. Attualmente è in isolamento alla vigilia del Consiglio dei ministri e di un seminario del governo cui prenderà parte a distanza. Jean Castex “è in piena forma” ma “continuerà ugualmente ad attenersi al protocollo” restando a Matignon per i 7 giorni successivi a quelli del contatto e assolvendo ai suoi obblighi in videoconferenza. Il capo del governo si sottoporrà a un nuovo test sette giorni dopo il contatto con la persona risultata positiva, è stato ancora reso noto.