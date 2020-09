Coronavirus, il professor Giorgio Palù: “Non abbiamo certezze che il Covid sia naturale ma neanche che sia stato generato artificialmente in laboratorio”

“Ci sono al momento due ipotesi sulla genesi del virus: la prima che derivi dal laboratorio BL-4 di Wuhan dove venivano effettuati esperimenti sul coronavirus del pipistrello, l’altra è che sia naturale. Se il virus fosse naturale, ci dovrebbe essere un ospite intermedio che non abbiamo ancora trovato. L’ipotesi del laboratorio è al vaglio di un consorzio di virologi internazionali che sta valutando tutte le sequenze depositate di coronavirus animali e umane. Va detto che il virus umano ha alcune sequenze genomiche che non si trovano nel virus del pipistrello né in quello del pangolino.” Queste le parole di Giorgio Palù, Professore di Microbiologia e virologia pronunciate durante la settima edizione della Summer School 2020, Evento annuale organizzato da Motore sanità.