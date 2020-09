Coronavirus, il ricercatore italiano in Gran Bretagna: “Vaccino entro novembre? Io ci lavoro ma non mi risulta”

“Tutti i media in Italia riportano che il trial del vaccino di Oxford anti-Covid finirà entro un mese e che il vaccino sarà distribuito da novembre. Interessante, visto che lavoro in questo trial e questa è una notizia del tutto nuova per me…”. Lo scrive su twitter Andrea Mazzella, ricercatore italiano che sta finendo un master in epidemiologia alla London School of Hygiene & Tropical Medicine ed è coinvolto nella sperimentazione del vaccino contro Covid, commentando le notizie sull’arrivo del vaccino in tempi rapidi.