Coronavirus, Ilaria Capua: “Spagna, Francia, Inghilterra stanno affrontando la seconda ondata. Il vaccino? Forse nella primavera 2022”

“Alcuni Paesi europei come Francia, Spagna e Inghilterra stanno affrontando quella che io temo sia la seconda ondata“: lo ha affermato Ilaria Capua, direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’Università della Florida, ospite a “Dimartedì” su La7, riferendosi alla situazione Coronavirus.

“In Spagna le terapie intensive iniziano ad essere piene, la Francia ha preso un po’ alla leggera all’inizio il virus, l’Inghilterra ha adottato una strategia a zig zag. Questo è un fenomeno epocale: è come se in piazza San Pietro fosse caduto un miliardo di biglie che rimbalzano e poi dopo arriveranno dappertutto. Quello che sta succedendo lì potrebbe succedere anche a noi. Non abbassiamo la guardia. Il virus non si ferma se noi non mettiamo in atto le uniche cose che sappiamo che funzionano: distanza, mascherina e lavaggio delle mani“.

Per quanto riguarda invece il vaccino, Capua ha spiegato: “Non credo che arriverà a un numero significativo di persone prima della fine dell’anno. Bisogna vedere il vaccino come uno degli strumenti che ci serviranno per tenere meglio sotto controllo quest’infezione ma non possiamo proiettare tutte le nostre aspettative soltanto sul vaccino.”

“Secondo me, sarà disponibile nella primavera del 2022. L’inverno sarà comunque difficile. Dall’autunno del 2021 ci saranno una serie di vaccini, quindi forse sarà l’inizio di un graduale ritorno alla normalità, però l’inverno è sempre l’inverno, i virus respiratori si esprimono al loro meglio“.