Coronavirus, in Campania e Calabria obbligo di mascherine all’aperto. Il virologo Silvestri: “è una totale idiozia”

“Obbligare l’uso delle mascherine all’aperto a tutti e senza riguardo per la distanza inter-personale — quindi, per esempio, ad una persona che passeggia da sola in un parco o al mare — è, scientificamente parlando, una completa idiozia, e tutti quelli che capiscono un briciolo di epidemiologia e virologia lo sanno benissimo”. Lo scrive in un durissimo post su Facebook intitolato “cittadini e sudditi“ Guido Silvestri, virologo e professore alla Emory University di Atlanta, riferito all’ordinanza adottata ieri dal governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, a cui oggi ha fatto seguito un analogo provvedimento del Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli.

“L’unico motivo “razionale” per fare una ordinanza come questa è il considerare i cittadini incapaci di comportarsi basandosi sull’evidenza scientifica e sul buon senso (cioè usare le mascherine al chiuso e quando non è possibile stare ad almeno 1-1.5 metri di distanza), e scegliere invece di trattarli da sudditi che vanno terrorizzati con provvedimenti estremi affinché si comportino bene in quello che realmente serve. Io mi chiedo, e vi chiedo, con enorme tristezza, ma è davvero questo lo stato di cose in Campania nell’autunno del 2020? E’ davvero questo l’unico modo in cui si possa governare una regione di questa straordinaria ricchezza storica, culturale, intellettuale e soprattutto umana? Siamo sicuri che così facendo non si stimolino invece indirettamente i peggiori istinti negazionisti?”, conclude Silvestri nel suo po