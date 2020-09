Coronavirus in Francia, Macron: “Nelle grandi città situazione grave e preoccupante”

Bar e ristoranti a Marsiglia, la seconda città più grande della Francia, hanno chiuso domenica sera e lo resteranno per almeno una settimana. I gestori e proprietari hanno già manifestato in piazza contro la decisione presa per contrastare la diffusione dell’epidemia di coronavirus. Restrizioni più lievi sono state ordinate in altre 10 città tra cui Parigi, con palestre chiuse, raduni pubblici di oltre 10 persone banditi e bar che chiudono alle 22.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha spiegato le ragioni delle nuove restrizioni nel Paese. La situazione dell’epidemia nelle grandi città francesi è “grave e preoccupante“, ha detto Macron, secondo quanto reso noto dal portavoce del governo, Gabriel Attal. Le nuove restrizioni si concentrano sulle aree in cui le autorità sanitarie segnalano una diffusione “rapida e significativa” dell’epidemia, ha spiegato.

Le autorità francesi hanno segnalato un costante aumento di nuove infezioni e ricoveri nelle ultime settimane. Il Paese ha raggiunto un totale di 31.727 decessi correlati al virus, uno dei bilanci più alti d’Europa. Il ministro delle finanze Bruno Le Maire ha promesso agli imprenditori infuriati: “Resteremo al vostro fianco e continueremo a implementare accordi per consentirvi di superare quel momento straordinariamente difficile”.