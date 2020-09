Coronavirus, indagine sierologica in India: potrebbero esserci stati 60 milioni di contagi

Secondo i dati ufficiali, la popolazione indiana, con oltre 6,1 milioni di casi di Covid accertati su una popolazione di circa 1,3 miliardi di persone, e’ al secondo posto per numero di contagi nel mondo, dopo gli Stati Uniti. Ma secondo un nuovo studio nazionale basato sui test sierologici, potrebbero essere piu’ di 60 milioni gli indiani infettati dal Coronavirus, ossia dieci volte di piu’ rispetto ai dati ufficiali, secondo quanto riferito dalle autorita’ sanitarie responsabili della pandemia, citando uno studio.

Secondo lo studio, gli esami del sangue effettuati su 29.000 persone in 21 stati indiani tra meta’ agosto e meta’ settembre, mostrano che il numero di persone infette potrebbe essere molto piu’ alto. “La principale conclusione di questa indagine sierologica e’ che un individuo su quindici di eta’ superiore ai 10 anni e’ stato esposto ad agosto” al virus, ha detto in conferenza stampa al ministero della Salute il direttore generale dell’Indian Council of India, Balram Bhargava.