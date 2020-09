Coronavirus, l’infettivologo Bassetti: “Finiamola di criticare gli italiani, abbiamo fatto le cose meglio ed ora ci stanno copiando”

“Quello che i francesi chiamano zona scarlatta o zona rossa non è altro che quello che noi (senza chiamarla così) stiamo facendo da maggio. In Francia stanno facendo con ritardo quello che da noi è ormai una consolidata abitudine“: lo afferma Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, in un post su Facebook.

“Diciamolo, noi abbiamo fatto le cose meglio su molti aspetti della gestione COVID.

Bisogna fare attenzione però perché qui da noi sui media sembra che in Francia ci sia un lockdown. Non è così. Si tratta solo delle misure di contenimento che stiamo applicando noi italiani da mesi.

Ci stanno copiando, anche se noi abbiamo una epidemia più controllata con meno casi. Insomma, abbiamo fatto le cose meglio.”

Nel post, pubblicato ieri, l’infettivologo precisava: “Abbiamo oggi in Italia circa 55000 contagiati positivi al tampone, con poco più di 2000 ricoveri in ospedale (il 4% del totale) e circa 250 persone in terapia intensiva (lo 0.5%).

Il numero dei positivi sul totale di tamponi effettuati rimane stabile intorno all’1-2%. Ed è stabile da oltre un mese.

I nostri ospedali hanno molti ricoveri, ma la gravità della malattia è molto diversa rispetto a marzo, anche grazie alle cure più appropriate e alla buona gestione ospedaliera. La prova è che la letalità oggi è intorno allo 0.5%.

Dovremmo abituarci per i prossimi mesi a questi numeri con contagi stabili e ricoveri ospedalieri. Senza allarmarsi troppo se ci saranno focolai. Abbiamo tutti gli strumenti per gestirli al meglio.

Siamo il Paese in Europa che usa di più le mascherine, solo il 3% non le usa.”

“In Italia – conclude Bassetti – abbiamo lavorato bene ed è ora di finirla di criticare gli italiani. Cerchiamo qualche volta di riconoscere i loro meriti.

Occorre, in Italia, maggiore tranquillità nella comunicazione, uno sforzo per il bene comune nello stimolare una nuova educazione civica con maggiore consapevolezza dei problemi infettivi e un nuovo rispetto per gli altri.

Non più la politica della sanzione con la multa se non ti metti la mascherina, ma l’informazione per un maggiore convincimento collettivo che le misure in vigore servono per proteggere noi e la comunità in cui viviamo.

Insegnare l’educazione sanitaria e civica, non imporla per decreto.”