Coronavirus, nasce “Vera”: l’intelligenza artificiale anti-fake news

E’ vero che il 5G causa la Covid-19 o che il nuovo coronavirus è stato creato in laboratorio? Che cos’è l’immunità di gregge? In Italia la pandemia ha fatto più morti che in altri Paesi? Tra domande legittime, fantasie irrazionali o fake news, sull’epidemia globale di Sars-CoV-2 “c’è molta confusione e disinformazione”, rilevano Pagella Politica, Facta, Irccs ospedale San Raffaele di Milano ed Eurecom che, per fornire al pubblico “risposte rapide e precise”, hanno sviluppato ‘Vera’: un progetto di intelligenza artificiale che aiuta a orientarsi nell’oceano di contenuti su Covid attraverso una conversazione interattiva in chat.

La realizzazione tecnica è di Indigo.ai, startup specializzata nella progettazione di assistenti virtuali, tecnologie di linguaggio ed esperienze conversazionali. Un aspetto innovativo di Vera, illustrata dallo studio creativo Illo e finanziata grazie al Coronavirus fact-checking grant promosso dall’International fact-checking network (Ifcn), è “la continua capacità di migliorarsi attraverso le interazioni con le persone – sottolineano i promotori dell’iniziativa – grazie ai meccanismi di apprendimento automatico e all’aggiornamento dei contenuti basato sull’emergere di nuove evidenze scientifiche”.

Vera è nata con una doppia missione: da un lato “chiarire i dubbi su questioni di carattere medico e scientifico” sulla pandemia, dall’altro “controllare la veridicità delle notizie che circolano online e sui principali mezzi di comunicazione” riguardo al nuovo coronavirus.

Grazie al contributo degli esperti del San Raffaele – spiega una nota – Vera custodisce informazioni aggiornate periodicamente. Chiedendo ad esempio ‘come funzionano i test sierologici?’ o ‘come si trasmette la Covid-19?’, con click Vera promette di fornire le risposte più aggiornate e verificate scritte in collaborazione con l’Ufficio di Outreach e Comunicazione della scienza dell’Irccs e con il supporto di medici e ricercatori del settore.

Inoltre, di fronte a quella che l’Organizzazione mondiale della sanità ha definito “infodemia“, Vera aiuta a verificare informazioni del tipo ‘è vero che la mascherina fa male?’, oppure ‘che il coronavirus ha peggiorato il lavoro delle donne?’; un servizio anti-bufale che si avvale del lavoro di ricerca di Pagella Politica e Facta. Infine, grazie all’integrazione con il campus francese Eurecom, Vera risponde a domande sui dati statistici della pandemia: per esempio chiarendo se è vero o falso che in un Paese ci sono più o meno contagi che in un altro. “Da diversi anni si sente parlare delle potenzialità che l’intelligenza artificiale offre al settore del fact-checking”, afferma Giovanni Zagni, direttore di Pagella Politica e Facta. L’assistente conversazionale Vera è “uno dei primi esperimenti in questo ambito, e la decisione di concentrarsi sull’emergenza Covid-19 è proprio quella di testare tutte le potenzialità di questa tecnologia innovativa contro la diffusione di notizie false, per capirne appieno vantaggi e limiti“.

“Siamo entusiasti di poter contribuire con un progetto innovativo alla corretta informazione su Covid-19 – dichiara l’amministratore delegato del San Raffaele, Elena Bottinelli – Un ospedale di ricerca e policlinico universitario come il San Raffaele di Milano non ha solo la responsabilità di curare i pazienti e fare ricerca per migliorare le terapie disponibili, ma ha anche il dovere di contribuire alla diffusione di una cultura scientifica e della salute basata sulle evidenze. L’attuale pandemia non è solo una crisi sanitaria, ma anche una crisi di comunicazione: solo cittadini informati e consapevoli possono aiutarci a fermare la diffusione del virus”.

Per Gianluca Maruzzella, Founder & Ceo di Indigo.ai, “Vera è uno strumento rivoluzionario e quanto mai necessario nel contesto attuale. Se alcune fake news sono facili da smascherare, altre sono costruite con così tanta minuzia o suonano così tecniche da riuscire a ingannare anche le menti più attente”. Conclude Paolo Papotti, professore associato presso Eurecom: “Dato il gran numero di affermazioni errate su Internet, è molto difficile limitarne la circolazione perché è necessario un lavoro manuale per identificarle, raccogliere i dati pertinenti ed eseguire l’analisi per convalidare o meno un fatto. Da 2 anni il dipartimento di Data Science di Eurecom lavora a strumenti per verificare le affermazioni in maniera automatica attraverso l’uso di intelligenza artificiale e dati”.