Coronavirus, le ultime news: 975mila morti nel Mondo, negli USA sconsigliato “dolcetto o scherzetto”

Il bilancio complessivo di decessi per il Coronavirus nel Mondo ha superato quota 975mila (975.104), secondo il conteggio della Johns Hopkins University.

In testa alla classifica delle vittime restano gli Stati Uniti con oltre 201mila morti, seguiti dal Brasile con oltre 138mila vittime e dall’India che ha superato i 90mila morti.

La JHU riporta inoltre 31.779.835 contagi totali dall’inizio della pandemia e 21.890.442 guarigioni.

A causa del Coronavirus, quest’anno i Center for Disease Control and Prevention statunitensi sconsigliano il tradizionale “dolcetto o scherzetto” di Halloween: per la festività in calendario il prossimo 31 ottobre, i CDC esortano a non andare a feste in costume o nelle “case stregate”, che rischiano di fare aumentare velocemente i contagi.

In Germania si contano altri 2.143 casi nelle ultime 24 ore. Il totale, secondo il Robert Koch Institute, sale a 278.070 contagi. I decessi sono 19 in più, per un totale di 9.428.