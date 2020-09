Coronavirus, le ultime news dal Mondo: 32 milioni di casi e un milione di vittime per la pandemia

Sono oltre 32 milioni (32.994.213) i casi di Coronavirus registrati nel Mondo: lo riporta il conteggio della Johns Hopkins University, secondo cui le vittime (oltre un milione per altre fonti come Worldometer) sono al momento 996.682, mentre le guarigioni sono 22.850.358.

Gli USA hanno registrato nelle ultime 24 ore altri 32.523 casi di Coronavirus, per un totale di 7.115.008 infezioni.

Rilevati anche altri 263 decessi, per un totale di 204.756 vittime.

L’India ha superato quota 6 milioni di casi di Coronavirus, secondo quanto comunicato dal Ministero della Salute del Paese.

In Francia, dopo aver superato quota 16mila contagi quotidiani ed essere sceso poi a 15.797 e 14.412, il numero dei nuovi positivi è calato ieri a 11.123, dato probabilmente dovuto conteggio limitato di fine weekend, per la chiusura dei laboratori di analisi privati.

Continua a salire il tasso di positività, che ha raggiunto ormai quota 7,4% contro il 5,7% di una settimana fa.

In costante aumento i ricoverati in ospedale per Covid-19 (+102 in 24 ore).