Coronavirus, le ultime news dal Mondo: oltre 70mila nuovi contagi tra USA e Brasile

Hanno raggiunto quota 33.560.877 i contagi totali di Coronavirus nel Mondo: è quanto riporta nell’ultimo aggiornamento la Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.006.564, mentre le guarigioni sono 23.297.593.

Gli Stati Uniti registrano in totale 7.190.230 casi confermati di Coronavirus e 205.986 decessi, secondo la JHU: si riportano dunque circa 39mila e oltre 800 nuovi decessi rispetto al giorno precedente.

New York non è più lo Stato con il maggior numero di infezioni, ma è ancora il più colpito in termini di decessi (33.144), più del Perù, della Francia o della Spagna. Solo a New York sono morte 23.814 persone.

Il Brasile ha registrato 863 morti per Covid-19 nelle ultime 24 ore, facendo salire il numero dei decessi a 142.921.

Secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, il Paese ha rilevato 32.058 nuovi casi nell’ultimo giorno, portando il numero totale di infezioni a 4.777.522.

Il Brasile ha un’incidenza di 68 morti e 2.273 casi per 100.000 abitanti.

E’ il secondo Paese al mondo con il maggior numero di vittime dopo gli Stati Uniti, e il terzo con il maggior numero di infezioni, dopo USA e l’India.

Il Messico riporta 738.163 casi confermati e 77.163 morti per Covid-19, con un aumento di 4.446 infezioni e 560 morti nelle ultime 24 ore.

le autorità hanno specificato che il numero totale dei contagi è salito fino a oggi dello 0,60% e il numero dei decessi dello 0,73%, entrambi rispetto ai dati del precedente rapporto.

L’Argentina ha registrato ieri 13.477 nuove infezioni, portando il numero totale di casi positivi a 736.609, mentre 406 nuovi decessi hanno portato il numero totale delle vittime a 16.519.