Coronavirus, le ultime news dal Mondo: quasi 200mila morti negli USA, in India riapre il Taj Mahal

I casi totali di Coronavirus nel Mondo sono ormai oltre 31 milioni (31.028.757): secondo quanto riporta la Johns Hopkins University, a livello globale da inizio pandemia hanno perso la vita 960.698 persone, mentre 21.254.847 sono guarite.

Negli Stati Uniti 6.804.814 persone hanno contratto il Coronavirus da inizio pandemia, secondo la JHU. I morti sono 199.509.

L’India riporta 5.487.580 casi e 87.882 morti, il Brasile 4.544.629 casi e 136.895 morti.

L’India, con oltre 1,3 miliardi di abitanti, ha registrato 86.961 nuovi casi e altri 1.130 decessi.

E’ stato riaperto il Taj Mahal, chiuso dal 17 marzo a causa dell’emergenza coronavirus: da oggi ogni giorno potranno entrare solamente 5.000 visitatori. La mascherina è obbligatoria, così come il distanziamento fisico.

L’edificio simbolo, che ogni giorno accoglieva fino a 70mila visitatori, non era mai stato chiuso per così tanto tempo.

Il numero di casi confermati in Germania è aumentato di 922 unità per un totale di 272.337 infezioni dall’inizio della pandemia, secondo i dati del Robert Koch Institute. Il bilancio dei morti resta invariato a 9.386 decessi.