Coronavirus, le ultime news dal Mondo: raggiunto “un traguardo angosciante, un numero sconvolgente. Dobbiamo imparare dagli errori”

Dopo Worldometer, anche il conteggio dei dati ufficiali della Johns Hopkins University riporta che, a livello mondiale, il Coronavirus ha provocato un milione di vittime dall’inizio della pandemia: secondo l’ultimo aggiornamento, i decessi sono ormai 1.000.867, con gli Stati Uniti che piangono il bilancio più pesante (205.069) seguiti dal Brasile (142.058) e l’India (95.542).

I casi sono in totale 33.282.969, e i Paesi con il maggior numero di contagi sono gli Stati Uniti ( 7.148.009), l’India (6.074.702) e il Brasile (4.745.464).

A livello globale più di 23 milioni di persone sono guarite dal virus (23.066.203), con l’India in testa (5.016.520 pazienti hanno superato la malattia), seguita da Brasile (4.197.372) e Stati Uniti (2.794.608).

“Il mondo ha raggiunto un traguardo angosciante, la perdita di un milione di vite a causa del coronavirus. E’ un numero sconvolgente, ma non dobbiamo mai perdere di vista ogni singola vita. Erano padri e madri, mogli e mariti, fratelli e sorelle, amici e colleghi“: lo ha affermato il segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, sottolineando che “il dolore è stato moltiplicato dalla ferocia di questa malattia“. Tuttavia, per Guterres “possiamo vincere questa sfida, ma dobbiamo imparare dagli errori“. “Una leadership responsabile è importante, la scienza conta, la cooperazione è importante e la disinformazione uccide“, la “corsa al vaccino continua” ma dobbiamo “fare la nostra parte per salvare vite umane mantenendo il distanziamento, indossando la mascherina e lavandosi le mani. Mentre ricordiamo tante vite perse non dimentichiamo mai che il nostro futuro si basa sulla solidarietà, come persone unite e come Nazioni Unite“.