Coronavirus, le ultime news: quasi 200mila vittime negli USA, record in Argentina

Sono in totale 31.245.797 i casi di Coronavirus registrati nel Mondo: lo riporta la Johns Hopkins University, che monitora l’andamento della pandemia basandosi sui dati ufficiali nazionali. Le vittime a livello globale risultano essere 938.870, mentre le guarigioni sono 21.394.593.

Gli Stati Uniti registrano in totale 199.865 morti per Covid-19 su 6.835.394 contagiati, secondo la JHU

Il presidente Donald Trump ha affermato che un vaccino dovrebbe essere disponibile entro poche settimane, ma i principali esperti sanitari smentiscono la previsione.

In Brasile sono oltre 13mila le persone che hanno perso la vita per complicanze legate al coronavirus, 377 in più rispetto a ieri: lo ha reso noto il Ministero della Sanità, confermando 137.272 decessi riconducibili al Covid-19.

Nelle ultime 24 ore sono stati confermati 13.439 nuovi casi, per un totale di 4.558.068 contagiati.

In Colombia il Ministero della Salute ha segnalato 5.359 nuovi contagi nel Paese, ora 770.435 in totale, di cui 640.900 guariti. Per quanto riguarda le vittime, il rapporto ufficiale riporta 189 morti, che fanno salire a 24.397 il totale delle vittime per la pandemia. Il maggior numero di persone con diagnosi di coronavirus si trova a Bogotà con 254.276 casi.

L’Argentina ha registrato un nuovo record giornaliero di decessi legati al Covid-19 con 429 vittime, che portano il bilancio totale nel Paese, dall’inizio della pandemia, a quota 13.482. Il Ministero della Salute ha sottolineato che si tratta del numero più alto di morti da quando la pandemia ha colpito il Paese sudamericano, dove dal 20 marzo sono in vigore misure di contenimento, differenziate a seconda della regione.

Contagiate in tutto 640.134 persone, di cui 508.563 guarite.

La regione di Buenos Aires è quella con il maggior numero di casi.

Il Messico ha superato ieri i 700mila casi confermati, anche se le autorità sanitarie segnalano un rallentamento dei tassi di contagio.

Ieri il Ministero della Sanità ha segnalato 2.917 nuovi casi confermati, per un totale di 700.580.

Le vittime complessive sono invece 73.697.