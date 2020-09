Coronavirus, Locatelli: “Positivi i primi giorni del ritorno a scuola, ripartenza efficace”

“Credo che far ripartire la scuola, e farla arrivare alla fine dell’anno scolastico nel modo più sicuro e tale da garantire la continuità, sia un’assoluta priorità per il Paese. Personalmente ritengo decisamente positivi questi primi giorni, perché si è ripartiti in maniera decisamente efficace“: lo ha affermato Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità (CSS), ospite di “Buongiorno” su SkyTg24. “E’ ovvio che ci deve essere una compartecipazione di tutti a questa progettualità – ha sottolineato il direttore di Oncoematologia dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma – dalle famiglie alle scuole, ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie locali o territoriali“.

Per quanto riguarda la disponibilità in Italia delle prime dosi di vaccino anti Coronavirus, Locatelli precisa: “Mi pare che anche le affermazioni fatte sui media dicono che dobbiamo ancora aspettare i dati che arriveranno dalle prossime analisi dei test effettuati, prima di poterci sbilanciare in questa direzione“.

“Più che fare scommesse sui tempi – ha precisato l’esperto, direttore di Oncoematologia dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma – vorrei sottolineare ancora una volta che certo, la rapidità è un aspetto decisamente importante in una situazione come questa, ma ancora più importanti sono la sicurezza d’uso e l’efficacia. Quindi, più che arrivare velocemente è importante arrivare molto bene“.