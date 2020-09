Coronavirus: “L’Oms punta a 2 miliardi di dosi di vaccini entro il 2021”

“Il nostro obiettivo è di avere 2 miliardi di dosi di vaccini anti-Covid-19 disponibili entro la fine del 2021“. Lo ha detto il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel consueto briefing con la stampa sulla pandemia sottolineando che circa 200 vaccini contro il nuovo coronavirus sono attualmente in sperimentazione. “La storia dei vaccini ci dice che alcuni non si riveleranno buoni e che altri risulteranno efficaci“, ha affermato il capo dell’Oms, ricordando l’importanza di renderli accessibili al maggior numero di persone. “Il miglior modo per combattere la pandemia e rilanciare l’economia del pianeta è fare in modo che una parte della popolazione sia vaccinata in tutti i Paesi e non che tutta la popolazione sia vaccinata in alcuni Paesi“, ha detto Tedros.