Coronavirus, l’Oms: “Servono 35 miliardi di dollari per produrre 2 milioni di dosi di vaccino”

Servono ancora 35 miliardi di dollari per realizzare l’obiettivo del progetto Act Accelerator e produrre 2 miliardi di dosi di vaccino, 245 milioni di trattamenti e 500 milioni di test contro Covid-19. Lo ha sottolineato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel giorno dell’Inaugural meeting dell’Access to Covid-19 Tools (Act) Accelerator Facilitation Council’.

Act Accelerator è un acceleratore di dispositivi, farmaci, vaccini e strumenti mirati per rispondere alla pandemia di Covid-19, annunciato nell’aprire scorso. “Quasi 5.000 vite vengono perse ogni giorno a causa di Covid-19, e l’economia globale dovrebbe registrare una contrazione di trilioni di dollari quest’anno. Il motivo per investire in modo da porre fine alla pandemia non è mai stato più forte. Act-Accelerator è il modo migliore per garantire un accesso equo a vaccini, strumenti diagnostici e terapie, ma attualmente” questo progetto “si trova ad affrontare un deficit di finanziamento di 35 miliardi di dollari. Il finanziamento completo dell’Act-Accelerator – afferma Tedros – ridurrebbe la pandemia e ripagherebbe l’investimento rapidamente mentre l’economia globale” riparte.