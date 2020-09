Coronavirus, Marina Berlusconi: “La malattia di mio padre merita rispetto, come quella di qualunque altro essere umano”

“Credo che la malattia di mio padre, come quella di qualunque altro essere umano, meriterebbe ben maggiore rispetto, discrezione e attenzione alla verita’ di quanto non legga e non ascolti in questi giorni. Giorni segnati dalla ossessiva ricerca di conflitti che non esistono e da una caccia al ‘colpevole’ che lascia davvero sconcertati”. E’ quanto dichiarato dalla presidente di Fininvest, Marina Berlusconi, in merito ad alcuni articoli comparsi sulla stampa sul ricovero del padre Silvio Berlusconi. “Per quanto mi riguarda, mi vedo attribuiti non solo pensieri che non ho mai avuto e accuse che non mi sono mai sognata di formulare, ma addirittura parole e giudizi che non avrei mai avuto motivo di pronunciare. Saro’ un’ingenua, ma non riesco a rassegnarmi nel vedere cosi’ calpestati i sentimenti di familiari, amici veri, collaboratori leali. Oltre, naturalmente, all’impegno dei medici che stanno seguendo come sempre mio padre con grande professionalita’ e umanita’ e che ci tengo ancora una volta a ringraziare“, ha concluso Marina.