Coronavirus, le ultime news dal Mondo: in India 1 milione di casi in 11 giorni, Trump continua a mettere in dubbio l’utilità della mascherina

Ha superato quota 930mila (934.986) il numero di decessi nel mondo legati al Coronavirus, secondo i dati della Johns Hopkins University. I contagi totali sono invece 29.571.333, mentre le guarigioni sono 20.078.979.

I Paesi più colpiti a livello globale in termini assoluti restano gli Stati Uniti, l’India e il Brasile.

Negli USA al momento si contano 6.605.733 contagi e 195.915 vittime.

Il presidente Donald Trump ha negato in un town hall a Philadelphia di aver minimizzato la minaccia del Coronavirus (nonostante l’audio dell’intervista al reporter Bob Woodward in cui ammette il contrario): “La mia azione è stata forte ma non volevo creare panico tra la gente“, ha affermato il tycoon.

Il presidente americano ha continuano a mettere in dubbio anche l’uso della mascherina, raccomandata dalla sua stessa task force: “Alcune persone pensano che non sia utile“.

Secondo Trump, il vaccino potrebbe essere pronto entro 3 o 4 settimane: teoricamente arriverebbe prima delle elezioni del 3 novembre.

L’India ha superato oggi la soglia dei 5 milioni di casi di Coronavirus, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute indiano.

La seconda nazione più popolosa del pianeta ha registrato un milione di nuovi contagi in soli 11 giorni.