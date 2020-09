Coronavirus, le ultime news dal Mondo: la battaglia per la Casa Bianca si gioca anche sul vaccino, ma le mascherine “sono più efficaci”

Si avvicina sempre più la soglia dei 30 milioni (29.763.811) di casi totali di Coronavirus nel Mondo: lo riporta il monitoraggio della Johns Hopkins University, che tiene conto dei dati ufficiali dei singoli Paesi.

Le vittime a livello globale sono 939.456, mentre le guarigioni sono oltre 20 milioni (20.225.219).

Gli Stati Uniti hanno raggiunto quota 6.629.880 casi di Coronavirus con 196.752 morti, secondo la JHU: nelle ultime 24 ore il Paese ha registrato 23.261 nuovi contagi e 968 decessi.

Lo Stato di New York, con 33.042 decessi, resta il più colpito per numero di morti. La sola città di New York ha registrato 23.762 decessi dall’inizio dell’epidemia.

La classifica dei contagi è invece guidata dalla California con 770.035 positivi, seguita da Texas (695.988) e Florida (671.201).

A poco meno di due mesi dalle elezioni presidenziali, la battaglia per la Casa Bianca si gioca anche sul vaccino e soprattutto la sua tempistica. Il presidente Trump ha assicurato che gli USA sono “più vicini di quanto si pensi” al raggiungimento dell’obiettivo e che la distribuzione inizierà “a ottobre“.

Il direttore dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti (CDC), Robert Redfield, ha suggerito, in un’audizione della sottocommissione per gli stanziamenti del Senato, che le mascherine siano “una garanzia maggiore” come protezione dal Coronavirus rispetto al vaccino, perché alcune persone non diventano immuni anche dopo avere ricevuto l’iniezione. “Mi spingo a dire – ha sostenuto il direttore durante una testimonianza pubblica – che questa mascherina facciale mi garantisce maggiore protezione dal Covid di un vaccino, perché nel vaccino l’immunogenicità può essere del 70%, e se io non sviluppo una risposta immunitaria il vaccino non mi proteggerà. La mascherina sì“.

Il Brasile registra in totale 4.419.083 milioni contagi e 134.196 morti: lo ha confermato il Ministero della Saute.

Nelle ultime 24 ore, il Paese ha rilevato 36.820 nuovi casi e 987 decessi. Le persone guarite sono 3.720.312.

In Germania, almeno 2.194 persone hanno contratto il Coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dall’Istituto per le Malattie infettive Robert Koch. Tre i nuovi decessi.

Il bilancio complessivo della pandemia nel Paese è ora di 266.869 contagi e 9.373 vittime.