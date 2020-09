Coronavirus, la Norvegia ‘taglia i ponti’ con l’Italia: “troppi casi, non andate lì e chi torna si metta in quarantena”

La Norvegia sconsiglia i viaggi non essenziali in Italia. Lo rende noto il ministero degli Esteri di Oslo, precisando che chi arriva dal nostro Paese o dalla Slovenia, a partire da sabato 5 settembre, dovrà rispettare una quarantena di dieci giorni. LA decisione è stata presa a fronte del crescente numero di casi di Covid-19 registrato nei due Paesi. Si sconsigliano “viaggi non essenziali in Italia, San Marino, Slovenia e Stato del Vaticano“. “Alla luce della valutazione settimanale dell’Istituto norvegese di sanità pubblica sulla situazione del Covid-19, il governo ha deciso di sconsigliare viaggi non essenziali in questi paesi – si legge nella nota – questi paesi stanno passando da ‘giallo’ a ‘rosso’ sulla mappa dello stato della quarantena all’arrivo in Norvegia dall’Europa. Dal 5 settembre a chiunque arrivi in Norvegia da questi paesi sarà richiesto di mettersi in quarantena per 10 giorni“.