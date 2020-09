Coronavirus o influenza? I sintomi per distinguerli nei bambini

Da quando è iniziata la scuola una delle criticità maggiormente attese è relativa all’influenza. Essa infatti presenta sintomi simili a quelli del Coronavirus, ma prognosi totalmente differenti. Come distinguerli?

Tra le due malattie ci sono sottili, ma fondamentali differenze. A far luce sulla questione i pediatri del Children’s National Hospital di Washington che hanno pubblicato su JAMA le loro considerazioni dopo aver osservato 315 bambini (dell’età media di 8,3 anni) ai quali è stato diagnosticato il Covid tra marzo e maggio 2020, e ben 1.402 altri bambini (dell’età media di 3,9 anni) che avevano avuto un’influenza di tipo A o B tra il primo ottobre (2019) e il 6 giugno 2020.

Partiamo dai sintomi, i piccoli che si ammalano di Covid li manifestano in maniera più evidente: è stata rilevata spesso la febbre, che nell’85% dei casi diventava anche alta, cosa che con l’influenza accadeva solo nel 50% dei casi, diarrea o vomito (che si presenta nel 26% di loro, contro il 12% degli altri), il dolore a muscoli e arti (che interessa il 22% dei colpiti da Sars-CoV 2, contro il 7% di chi ha un’influenza), quello al petto (11% e 3%, rispettivamente) il mal di testa (11 e 9%).

Per quanto riguarda la tosse e la mancanza di fiato, non sono state osservate particolari differenze tra le due patologie. Un fattore che risulta invece peculiare del Covid è legato ai sintomi gastrointestinali come diarrea e vomito.

Come hanno spiegato su MedRXiv nella metà dei ragazzi che presentavano sintomi i sintomi più presenti erano la febbre, l’affaticamento, le manifestazioni gastrointestinali e la perdita di olfatto e gusto. Meno presente, rispetto agli adulti, la tosse.

Altri studi hanno evidenziato come il principale sintomo sia la febbre, per tale ragione è fondamentale misurarla spesso.