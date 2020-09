Coronavirus: l’OMS conferma l’indicazione della quarantena di 14 giorni

L’indicazione dell’Organizzazione mondiale della sanità resta “una quarantena di 14 giorni“. Lo ha ribadito Catherine Smallwood, del Programma di emergenze sanitarie dell’Oms, nel corso della conferenza per fare il punto sulla diffusione di Covid-19 in Europa.

La raccomandazione dei 14 giorni di quarantena “è basata su quello che sappiamo sul periodo di incubazione e di trasmissione del virus“. Al momento “questo non è cambiato” e “i Paesi che stanno considerando modifiche del periodo di quarantena, dovrebbero tenerlo presente“, ha sottolineato l’esperta.