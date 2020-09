Coronavirus, paese in isolamento in Sardegna: ad Aidomaggiore si può entrare e uscire solo per necessità, chiudono tutte le attività commerciali

Il paese di Aidomaggiore (Oristano) viene posto in isolamento a causa dell’emergenza Coronavirus. Un provvedimento straordinario assunto dall’amministrazione comunale. Si potra’ uscire ed entrare nell’abitato, ma solo per esigenze lavorative, per fare acquisti strettamente necessari, per recarsi in farmacia, per motivi di salute o per altre necessita’ ed esigenze familiari, muniti di specifica autocertificazione (scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune). Prevista la chiusura di tutte le attivita’ commerciali operanti nel territorio comunale, ad eccezione del negozio di generi alimentari, edicola, tabacchino e farmacia.

In paese, popolato solo da poco più di 400 abitanti, sono due i casi di Coronavirus registrati sinora. Si aggiunge un terzo caso, quello del sindaco Mariano Salaris, che pero’ risiede a Cagliari. Si teme pero’ per altri possibili contagi e soprattutto per i rischi che la piccola comunita’ sulle rive del lago Omodeo rischia di correre.

“In questo momento di grande emergenza”, ha spiegato la vicesindaca Maria Lourdes Pala, “e’ la sola cosa che possiamo fare per evitare che questo virus continui a circolare velocemente nel nostro piccolo paese e nei paesi vicini, e per tutelare la salute nostra e quella dei nostri cari”. L’amministrazione comunale si sta attivando per far sottoporre a tampone il maggiore numero di persone possibile, previo consenso dell’interessato. Gia’ da lunedi’ saranno sottoposti al test le persone piu’ fragili, anziani, assistenti domiciliari e utenti della Comunita’ alloggio anziani. L’ordinanza che prevede queste misure straordinarie e’ stata assunta dal vicesindaco Pala d’intesa con la giunta e con la prefettura di Oristano.