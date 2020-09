Coronavirus, palinsesti Rai stravolti: salta “Elisir” e la puntata speciale vip del programma “Soliti Ignoti”

Dagli stop alle produzioni ai rinvii, anche il piccolo schermo subisce le conseguenze dell’emergenza Coronavirus.

Nelle scorse settimane “Ballando con le stelle” aveva comunicato la positività al Coronavirus del concorrente Daniele Scardina e del ballerino Samuel Peron, tanto che la messa in onda dello show condotto da Milly Carlucci è stata posticipata a sabato 19 settembre.

Alla lista di variazioni, secondo il quotidiano “Il Tempo“, ora si aggiungono due trasmissioni: “Soliti Ignoti” ed “Elisir“, il primo caso accertato con un tampone rapido mentre il secondo con uno molecolare. I casi, precisa il quotidiano, “riguardano personale esterno che collabora con le produzioni dei programmi“.

Il debutto del game show condotto da Amadeus era previsto il 13 settembre con uno speciale vip in prime time, puntata che non sarà possibile realizzare in diretta.

Il programma “Soliti Ignoti” debutterà comunque nell’access prime time con una puntata precedentemente registrata.

Per quanto riguarda invece il programma di Rai3 condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi, Elisir, è probabile una sostituzione con un altro titolo in palinsesto.