Coronavirus, nel Reggiano positiva un’insegnante di una scuola materna: scatta la quarantena per la classe

L’insegnante e’ risultata positiva al Covid 19 e così è scattata la quarantena per l’intera classe. È successo in una scuola parrocchiale dell’infanzia del distretto di Scandiano (Reggio Emilia), secondo quanto comunicano la direzione dell’Ausl ed il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti. La classe in questione è composta da 13 bambini di 3 anni. La positivita’ dell’insegnante, asintomatica, e’ verosimilmente da attribuire ad un focolaio domestico diagnosticato nella giornata di ieri.

Una volta appreso del potenziale rischio di contagio, l’insegnante, che nei giorni precedenti si era sottoposta a test sierologico risultato negativo, ha interrotto immediatamente l’attivita’ in attesa di tampone, successivamente risultato positivo. Il personale docente ed i bambini della sezione sono posti in quarantena fiduciaria per i prossimi 14 giorni ed a breve verra’ proposto il tampone a tutti, mentre non si rende necessaria la quarantena per i familiari dei bambini, ne’ per le altre sezioni della scuola materna in quanto non hanno condiviso spazi ne’ all’interno ne’ all’esterno dell’edificio.