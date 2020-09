Coronavirus, positivi 12 membri equipaggio su una nave da crociera: isolati a bordo

Dodici membri dell’equipaggio di una nave da crociera battente bandiera maltese, con oltre 1.500 persone a bordo, sono risultati positivi al Coronavirus e sono stati isolati sull’imbarcazione. La Mein Schiff 6, gestita da Tui Cruises, ha iniziato il suo viaggio a Heraklion, nell’isola di Creta, domenica notte, con 922 passeggeri e 666 membri dell’equipaggio a bordo, ha fatto sapere il ministero delle Spedizioni greco. Doveva salpare per il Pireo e successivamente verso l’isola di Corfù. I test a campione per il Coronavirus sono stati effettuati su 150 membri dell’equipaggio, ha riferito il ministero, e in 12 casi sono risultati positivi. I passeggeri erano stati sottoposti a test sul Coronavirus prima dell’imbarco.

Coloro che sono risultati positivi al Covid-19 sono stati isolati a bordo. Un team dell’Organizzazione nazionale della sanità pubblica è a disposizione per riesaminare i 12 positivi, così come chiunque altro sia ritenuto necessario dall’equipaggio della nave e dal medico di bordo. L’autorità sanitaria ha anche aggiunto che tutti i 12 positivi al test sono asintomatici e hanno “bassa carica virale”.