Coronavirus, Pregliasco: “Andate a votare in tranquillità”

In riferimento all’epidemia di Coronavirus, in Italia si registra “un andamento ondulante, purtroppo atteso, della malattia. Si continua a evidenziare una buona capacità di individuare i focolai. Sicuramente, però, l’aumento dell’età media” dei nuovi contagiati si traduce in “un numero maggiore di persone colpite che presentano un rischio più alto di andare incontro a complicanze gravi o potenzialmente mortali“: lo ha spiegato all’Adnkronos Salute il virologo dell’università degli Studi Fabrizio Pregliasco.

Secondo l’esperto, si tratta di “un momento di stress-test e di attesa di quello che sarà l’autunno e poi l’inverno“.

“E’ chiaro che bisogna procedere a passi limitati in modo tale da poterci garantire una stagione autunno-inverno migliore possibile.”

Per quanto riguarda le elezioni, Pregliasco afferma: “Andate a votare in tranquillità“, “ormai sappiamo come organizzare al meglio una situazione come questa. E’ nella responsabilità di tutti fare le cose al meglio per poter garantire un impegno democratico fondamentale“.