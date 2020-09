Coronavirus, ReiThera: “Sul vaccino è una corsa contro il tempo”

E’ una corsa contro il tempo quella partita in Italia, presso l’azienda biotech ReiThera di Castel Romano, impegnata nella ricerca sul vaccino anti Covid. “Il personale aziendale è coinvolto a pieno ritmo nel raggiungimento di questo importante obiettivo”, rileva l’azienda, che da oggi ha deciso di adottare una sorta di silenzio stampa fino alla disponibilità dei risultati relativi alla fase 1 della sperimentazione partita il 24 agosto. Una scelta dettata dalla necessità di concentrare tutte le energie in quella che l’azienda definisce “una vera e propria corsa contro il tempo per verificare la sicurezza, l’immunogenicità e l’efficacia del vaccino sull’uomo, affinché possa essere messo a disposizione di tutto il Paese nel più breve tempo possibile”.

La ReiThera ricostruisce così la situazione relativa alla ricerca che sta conducendo relativa alla realizzazione, lo sviluppo e la produzione di un vaccino contro la pandemia da nuovo coronavirus. Partita il 24 agosto scorso insieme all’Istituto nazionale per le malattie infettive ‘Lazzaro Spallanzani’ di Roma, , la sperimentazione sull’uomo di fase 1 è cominciata anche presso il Centro Ricerche Cliniche di Verona e, non appena saranno disponibili i primi risultati, si potra’ passare alla fase successiva di sperimentazione , su un numero molto ampio di volontari. “In parallelo – rende noto l’azienda – ReiThera sta gia’ predisponendo la produzione su larga scala delle dosi di vaccino” e “il personale aziendale è coinvolto a pieno ritmo nel raggiungimento di questo importante obiettivo”.