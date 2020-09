Coronavirus e rientro a scuola: l’Alto Adige apre l’anno post Covid

L’anno scolastico post Coronavirus è stato inaugurato oggi dall’Alto Adige: sono 91.797 in tutto i bambini e ragazzi che questa mattina sono tornati sui banchi di scuola dopo la pausa iniziata a marzo, sei mesi fa.

Complessivamente gli iscritti fanno registrare quest’anno in Alto Adige un incremento di poco meno di 500 unità, derivanti dalla differenza tra i quasi 1.000 studenti in più registrati nelle scuole di lingua tedesca e gli oltre 400 in meno registrati nelle scuole di lingua italiana.

Il ritorno a scuola comporta nuove sfide, a causa delle misure di sicurezza derivanti dalla necessità di prevenire lae diffusione del contagio.