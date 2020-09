Coronavirus a scuola, positivi 4 bimbi di 4 strutture diverse: isolati 90 compagni e 2 maestre

Le scuole hanno finalmente riaperto dopo lunghi mesi di stop a causa dell’emergenza coronavirus e ora dovranno fare i conti con i casi di positività tra alunni e personale che inevitabilmente emergeranno, costringendo alle misure di isolamento e tracciamento dei contatti. In provincia di Pavia, 4 bambini che frequentano 4 strutture diverse sono risultati positivi oggi nell’ambito dei controlli eseguiti negli ambulatori adibiti per gli screening Covid, dove sono stati effettuati in tutto 208 tamponi di cui 67 a under 12, informa l’Ats in una nota spiegando appunto che il bilancio è di 4 nuovi casi che “vanno ad aggiungersi alla bambina della scuola materna risultata positiva la scorsa settimana e agli altri 5 bambini risultati positivi sempre la scorsa settimana, ma che non frequentavano alcuna scuola“.

Le classi isolate in riferimento ai nuovi contagi rilevati oggi sono 4: due a Gambolò, una a Mortara e una a Voghera. In totale, “sono stati isolati 90 bambini e 2 insegnanti”. I dati di oggi, commenta il direttore generale di Ats Pavia, Mara Azzi, “confermano che è necessario mantenere alta l’attenzione e non lasciarsi travolgere dalla gioia della ripartenza delle attività scolastiche. Il rientro a scuola a pieno regime è stato fortemente auspicato da tutti, ma è fondamentale continuare a ribadire l’importanza di attenersi meticolosamente alle indicazioni del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità per evitare nuove ondate di contagi sul territorio. Il rispetto delle norme e la cautela restano i migliori alleati per combattere il virus, a qualsiasi età. Per sottoporsi ai tamponi è necessario attenersi alle istruzioni riportate e presentarsi muniti del modulo precompilato e sottoscritto scaricabile sul nostro sito”.