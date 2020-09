Coronavirus, Sileri: “Bisogna liberare le persone dalla quarantena. Seconda ondata? Avremo tante mareggiate”

“C’è una corsa al vaccino, non è importante chi arriverà prima ma chi arriverà meglio. Verosimilmente arriverà non prima della metà del 2021“: è quanto ha affermato ieri sera il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, ospite a Piazza Pulita su La7 .

“Bisogna cercare di liberare le persone dalle quarantene, rischiamo di mandare in quarantena troppe persone. Serve un cambio di strategia e consentire a coloro che non sono positivi ma sono dei contatti stretti di fare un tampone. Se è negativo liberarli dalla quarantena“.

In riferimento all’ipotesi seconda ondata, Sileri ha spiegato: “Avremo tante mareggiate ma faccio fatica a credere che avremo mille morti al giorno, come a febbraio e marzo 2020, significherebbe dimenticarsi delle misure di precauzione che adottiamo. Però i numeri cresceranno“.